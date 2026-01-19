Champions League: Partidos para la jornada 7 de la fase de liga

Repasa los partidos que hay para la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League que entra en su se fase definitiva.
- Kairat vs club Brujas a las 10:30 A.M.
- Bodo/Glimt vs Manchester City a las 12:45 A.M.
- Villarreal vs Ajax a las 3:00 P.M.
- Tottenham vs Borussia Dortmund a las 3:00 P.M.
- Olympiacos vs Bayer Leverkusen a las 3:00 P.M.
- Sporting Lisboa vs PSG a las 3:00 P.M.
- Inter vs Arsenal a las 3:00 P.M.
- Real Madrid vs Mónaco a las 3:00 P.M.
- Copenhague vs Napoli a las 3:00 P.M.
Miércoles 21 de enero
- Galatasaray vs Atlético de Madrid a las 12:45 P.M.
- Qarabag vs Eintracht Frankfurt a las 12:45 P.M.
- Olympique de Marsella vs Liverpool a las 3:00 P.M.
- Newcastle vs PSV a las 3:00 P.M.
- Slavia Praga vs FC Barcelona a las 3:00 P.M.
- Juventus vs Benfica a las 3:00 P.M.
- Chelsea vs Pafos a las 3:00 P.M.
- Bayern Múnich vs Union Sanit-Gilloise a las 3:00 P.M.
- Atalanta vs Athletic Club a las 3:00 P.M.