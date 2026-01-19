CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  19 de enero de 2026 - 09:38

Champions League: Partidos para la jornada 7 de la fase de liga

Repasa los partidos que hay para la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Chamipons League que entra en su se fase definitiva.

Champions League: Partidos para la jornada 7 de la fase de liga
Champions League: Partidos para la jornada 7 de la fase de ligaFOTO / REAL MADRID

Repasa los partidos que hay para la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League que entra en su se fase definitiva.

Partidos para la jornada 7 de la UEFA Champions League

Martes 20 de enero

  • Kairat vs club Brujas a las 10:30 A.M.
  • Bodo/Glimt vs Manchester City a las 12:45 A.M.
  • Villarreal vs Ajax a las 3:00 P.M.
  • Tottenham vs Borussia Dortmund a las 3:00 P.M.
  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen a las 3:00 P.M.
  • Sporting Lisboa vs PSG a las 3:00 P.M.
  • Inter vs Arsenal a las 3:00 P.M.
  • Real Madrid vs Mónaco a las 3:00 P.M.
  • Copenhague vs Napoli a las 3:00 P.M.

Miércoles 21 de enero

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo se enfrenta el Marsella al Liverpool en la Champions League?

Real Madrid vs Mónaco: Fecha, hora y dónde ver jornada 7 de Champions League

Champions League: ADIDAS lanzó rediseño del balón original por 25 aniversario

Recomendadas

Últimas noticias