Champions League: "Perder así duele", Pep Guardiola

"Ojalá que hubiésemos ganado, hicimos todo, no me arrepiento de nada. Jugamos de una forma excepcional en todos los ámbitos del juego, pero no pudimos ganar. Defendieron más profundo que en otras temporadas. En fútbol se trata de marcar goles y lo hicieron mejor en la tanda. Por la forma que hemos jugado teníamos que haberlo cerrado (el partido) antes y en los penaltis pasa lo que pasa", dijo Pep.

Enorme capacidad de defender del Real Madrid

El entrenador español felicitó a los merengues por como defendieron y aguantaron la presión del City.

"Felicitar al Real Madrid por su capacidad para defender, lo han hecho muy bien y nosotros no hemos podido dar ese último pase. Si la gente se lo ha pasado bien, yo encantado de la vida. Hemos jugado muy bien, sacamos un buen resultado en el Bernabéu y no lo hemos podido cerrar aquí, le doy mérito al Real Madrid que ha sido capaz de aguantar y resistir. Nos hemos encontrado con equipos cerrados y siempre encontramos la manera de abrirlos, hoy nos ha faltado un ultimo disparo, un último detalle. Perder así duele"

"No se puede ganar siempre, hemos vuelto a demostrar contra un señor equipo ser nosotros, no se qué podríamos haber hecho más. Hemos apretado muy bien, sobre todo en la segunda parte, hemos metido mucha gente en el área, muchos disparos, pero no nos ha alcanzado, hemos hecho todo, pero al final el Real Madrid está en semifinales y nosotros no", finalizó.

FUENTE: AFP