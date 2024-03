Champions League: "Podemos jugar de tú a tú al Real Madrid", Marco Rose

"En el partido de ida ya demostramos que podemos jugar de tú a tú al Real Madrid", añadió el técnico del Leipzig, que tendrá que remontar en Madrid el 1-0 sufrido en la ida en Alemania.

"Estamos convencidos de que podemos ganar, si no, nos volveríamos a casa", aseguró, apuntando a que "si sólo defendemos no va a funcionar muy bien, lo han intentado otros antes y no les fue bien, así que vamos a tener que atacar".

"Nos tenemos que soltar y poner nuestro ritmo al partido, en este sentido, Dani Olmo será importante", aseguró Rose, en referencia a su extremo español, del que aseguró que "mañana va a demostrar la clase que tiene".

El miércoles "lo tenemos que hacer todo de manera excelente, tenemos que empezar con mucha convicción, llevar el balón hacia delante, imponer el ritmo y que no nos lo impongan, poner la presión adecuada y lo tenemos que hacer en un nivel top", insistió Rose.

"Hay que hacer un partido perfecto tanto en ataque como en defensa para ganar", añadió, por su parte, Dani Olmo, que espera "un Madrid vertical, ofensivo, compacto como siempre con mucho peligro".

Olmo cree, no obstante, que "los espacios (en la defensa madridista) van a estar y hay que aprovecharlos".

Bellingham vuelve con el Real Madrid

En el partido de ida, el Real Madrid no pudo contar con Jude Bellingham por lesión, pero ahora podrá ayudar a su equipo.

"Es un guerrero que quiere ganar cualquier partido, y en el Real Madrid ya tiene un papel especial. En su primer año ya se ha convertido en una especie de líder", dijo Rose, advirtiendo que "con el balón es imprevisible".

"Bellingham es un gran jugador, pero nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro, en hacerles daño con nuestras armas", consideró Olmo.

El atacante español del Leipzig admite que el resultado del partido de ida no fue bueno, pero "las cosas siguen abiertas".

"Tenemos que luchar y demostrar que estamos en octavos con razón", cerró su entrenador.

FUENTE: AFP