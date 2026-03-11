Champions League: Thibaut Courtois sorprende con asistencia en gol de Fede Valverde

Corría el minuto veinte del partido cuando el portero belga Thibaut Courtois brindó una asistencia para Fede Valverde en el primer gol del Real Madrid ante el Manchester City en la ida de los 8vos de final de la UEFA Champions League .

Courtois metió un pase largo hacia la derecha para Valverde que controló de primera para dejar atrás a O'Riley, meterse al área, hacerle un autopase a Donnaruma y definir casi sin ángulo.

Unos minutos después, añadió otro gol de zurda cruzado para sumar doblete. En lo que va de la temporada tiene 4 asistencias y 2 goles en Champions League. Mientras que en LaLiga tiene 2 goles y 7 asistencias.

El conjunto blanco con varios cambios en el once y sorpresas como Mendy, Pitarch y Brahim Díaz que hasta ese momento están realizando un aceptable partido.