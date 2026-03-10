Clásico Mundial 2026: ¿Cuándo juega República Dominicana vs Venezuela?

El duelo en el Clásico Mundial de Béisbol anterior. Dos finales consecutivas de Series del Caribe en el 2023 y 2024. Constantes debates en redes sociales. Gritos de "Queremos a Venezuela". El increíble talento en el terreno.

No es descabellado asumir que la rivalidad entre la República Dominicana y Venezuela está en su punto más alto, lo que hace que el duelo del miércoles en el loanDepot park entre ambas selecciones en el Clásico Mundial esté rodeado de tanta expectativa.

El vínculo de ambos lados es innegable. Ojo, eso no le quita intensidad al partido. Puede que incluso aumente, pero todo en el marco del respeto y la camaradería.

“Venezuela tiene muchos jugadores jóvenes talentosos”, señaló Sandy Alcántara, abridor de Dominicana el miércoles. “Miguel Cabrera, [futuro] miembro del Salón de la Fama, es uno de mis jugadores favoritos. Jugué junto a [Luis] Arráez durante algunos años”.

¿Cuándo juega Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial 2026?

El duelo más esperado de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol del 2026 entre República Dominicana y Venezuela, se llevará a cabo el miércoles 11 de marzo a las 7 p.m. ET en el loanDepot park de Miami.

FUENTE: MLB