Champions League: Real Madrid superó al City con "Hat Trick" de Fede Valverde

El Real Madrid derrotó 3-0 al el Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League , partido que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu luego de un recital de Fede Valverde.

A los 20 minutos Thibaut Courtois metió un pase largo a profundidad a la banda derecha a Fede Valverde que dejó atrás a Nico O'Reilly y luego a Gianluigi Donnaruma para disparar casi sin ángulo.

Pasaron unos minutos después cuando Vinicius Jr. intentó filtrar un balón, pero cayó en el uruguayo que de zurda remató de zurda cruzado para superar al italiano.

El tercer tanto llegó con una jugada colectiva que terminó en Brahim Díaz que metió un pase de "cucharita" para Valverde que le hizo un combrerito a Marc Guéhi para rematar casi dentro del área.

Vinicius Jr. tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja a la casi hora de partido desde el punto penal, pero Donnaruma logró adivinar la trayectoria.

La vuelta en Inglaterra será el martes 17 de marzo, pero previo a esto, los de Álvaro Arbeloa se miden ante el Elche y los de Pep Guardiola ante West Ham.