Champions League: UEFA reveló el XI ideal de la ida de los cuartos de final

El Bayern Múnich y el PSG cuentan con tres jugadores cada uno en el once ideal de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League , seleccionado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

El jugador de 40 años aportó experiencia, serenidad y calidad en la victoria del Bayern ante el Real Madrid, imponiéndose en un duelo individual a Vinícius Júnior y realizando una brillante parada ante Kylian Mbappé.

Josip Stanišic, Bayern

Desde su posición de lateral derecho, volvió a contribuir de manera notable al juego ofensivo del Bayern en una noche de Champions League, como lo demuestran sus tres pases clave en el Bernabéu.

Marquinhos, Paris

Con cinco duelos ganados en el suelo y cinco balones recuperados, aportó su habitual autoridad y liderazgo a la defensa del Paris, que logró neutralizar el ataque del Liverpool.

Robin Le Normand, Atleti

Ayudó al Atleti a lograr la segunda portería a cero contra el Barcelona en los últimos 31 partidos de Champions disputados por los catalanes, ganando la mayoría de sus duelos, realizando dos bloqueos y registrando un 96 % de acierto en los pases.

Maximiliano Araújo, Sporting CP

En una noche ajetreada en el flanco izquierdo del Sporting CP, realizó más entradas (nueve) que cualquier otro jugador en los partidos de esta semana, y ganó la mayoría de ellas, además de recuperar siete balones.

Joshua Kimmich, Bayern

Ayudó al Bayern a dominar largos tramos del partido en Madrid, además de recuperar cinco balones y crear tres ocasiones de gol.

João Neves, Paris

Destacó en el centro del campo del Paris, ganando nueve de sus diez duelos en esa zona y dando además la asistencia para el gol de Kvicha Kvaratskhelia.

Lamine Yamal, Barcelona

El joven ofreció una magnífica actuación individual, incluso en la derrota, y no dejó de poner en aprietos a la defensa del Atlético de Madrid con sus regates, ya que acumuló 20 en total, el doble que el siguiente jugador de la semana.

Kai Havertz, Arsenal

Salió desde el banquillo para marcar la diferencia con los Gunners, anotando el gol de la victoria en el minuto 91 ante el Sporting CP. Fue su tercer gol en cuatro partidos disputados en la competición de esta temporada.

Khvicha Kvaratskhelia, Paris

Frente al Liverpool, el extremo georgiano marcó por cuarto partido consecutivo en Champions tras otra de sus emocionantes incursiones en el área.

Julián Álvarez, Atleti

"Increíble": así calificó el entrenador Diego Simeone su magnífico lanzamiento de falta, que abrió el marcador en el Camp Nou y le convirtió en el máximo goleador del Atlético en una sola campaña de la Champions con nueve goles ya a su cuenta.

FUENTE: UEFA