El Bayer Leverkusen vence al Manchester City con Haaland banca

El Bayer Leverkusen , gracias a los goles de Alejandro Grimaldo y de Patrick Schick, conquistó el Etihad Stadium al vencer al Manchester City, en un encuentro en el que Pep Guardiola hizo rotaciones dejando al noruego Erling Haaland en el banquillo.

Guardiola, que celebró su partido número 100 con los 'Citizens' en Liga de Campeones, reservó a varias de sus estrellas como Ruben Dias, Jeremy Doku, Bernardo Silva, Gianluigi Donarumma y a Josko Gvardiol, además del noruego, que sumaba 5 tantos en los 4 duelos anteriores.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El equipo inglés cuajó una pobre actuación, en la que, a pesar de dominar la posesión durante los 90 minutos, no consiguieron amenazar la portería del neerlandés Mark Flekken.

En los primeros compases, Nathan Aké y Tijjani Reijnders probaron a su compatriota, pero sus disparos fueron muy centrados.

Bayer Leverkusen le da la sorpresa al Manchester City

El cuadro alemán estuvo muy cómodo, replegados atrás y saliendo rápido a la contra, y en la primera oportunidad que tuvieron se adelantaron en el marcador.

Tras una jugada combinativa, Malik Tilman abrió a banda para Ernest Doku, que puso un centro al punto de penalti para que Michel Kofane dejase de cara para Grimaldo, que con un potente zurdazo mandó la pelota a la red.

El español llegó solo de segunda línea y batió a James Trafford, que jugaba sus primeros minutos en competición europea con el Manchester City.

Después del gol, los 'Citizens' no reaccionaron, y a pesar de que mantenían la posesión, no conseguían superar la defensa alemán.

Antes del descanso, Reijnders tuvo en sus botas el empate, pero su remate se estrelló de nuevo con Flekken, que solventó con seguridad los pocos ataques de los locales.

En la reanudación, Guardiola movió el banquillo y dio entrada a Foden y a Doku, pero no consiguió cambiar el rumbo del partido.

El Bayer Leverkusen suma tres puntos vitales para conseguir la clasificación para colocarse en decimotercera posición provisional con 8 puntos, mientras que el City se mantiene con 10 y podría terminar la jornada fuera del 'top-8'.