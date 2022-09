Giovanni Simeone y la historia de su tatuaje de la Champions

Giovanni Simeone fue suplente e ingresó al minuto 41 de la primera parte por Osimhen y enseguida al 44' puso el 3-0 en la goleada del Napoli ante el Liverpool en Champions League.

¿CUÁL ES LA HISTORIA DE SU TATUAJE?

"Tenía 13 años cuando me hice mi primer tatuaje. En realidad no te puedes tatuar antes de los 18 años, pero era un gran fanático de la Champions League. Entonces me hice el logo a edad edad", confesó el jugador argentino.

Giovanni Simeone dijo que su papá no lo dejaba hacerlo y su mamá le preguntó la razón y el respondió: "El día que logre marcar mi primer gol ahí, me besaré el tatuaje".

El Diego Armando Maradona fue el escenario para que el jugador cumpliera su sueños y aún más con un rival tan poderoso como el equipo inglés.