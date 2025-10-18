Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League? FOTO: Miguel MEDINA / AFP

El Olympique de Marsella y el panameño Michael Amir Murillo ya están enfocados en el duelo ante el Sporting Lisboa en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Los olímpicos vienen de golear 6-2 al Le Havre en la Ligue 1, donde el lateral de la selección de Panamá marcó un gol después de ingresar de cambio. Es su segunda anotación en la actual campaña del campeonato francés.

