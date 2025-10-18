Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

El Olympique de Marsella y el panameño Michael Amir Murillo ya están enfocados en el duelo ante el Sporting Lisboa en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.
En su última presentación en la Liga de Campeones, los dirigidos por Roberto De Zerbi aplastaron 4-0 al Ajax y sumaron sus primeros tres puntos tras caer frente al Real Madrid en la primera jornada.
Fecha, hora y dónde seguir Sporting Lisboa vs Olympique de Marsella en Champions League
- Fecha: Miércoles, 22 de octubre de 2025
- Hora: 2:00 p.m.
- Lugar: Estadio José Alvalade
- Dónde seguir: