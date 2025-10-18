Champions League Champions League -  18 de octubre de 2025 - 16:47

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar en la Champions League?

El panameño Michael Amir Murillo quiere seguir en buen momento, ahora en la Champions League, tras marcar en el campeonato francés.

FOTO: Miguel MEDINA / AFP

El Olympique de Marsella y el panameño Michael Amir Murillo ya están enfocados en el duelo ante el Sporting Lisboa en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

En su última presentación en la Liga de Campeones, los dirigidos por Roberto De Zerbi aplastaron 4-0 al Ajax y sumaron sus primeros tres puntos tras caer frente al Real Madrid en la primera jornada.

Fecha, hora y dónde seguir Sporting Lisboa vs Olympique de Marsella en Champions League

  • Fecha: Miércoles, 22 de octubre de 2025
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Lugar: Estadio José Alvalade
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes

