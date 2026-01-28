Olympique Marsella de Amir Murillo quedó eliminado de la Champions League

El Brujas goleó en casa al Olympique Marsella (3-0) y consiguió situarse entre los 24 primeros al término de la primera fase de la Champions League para poder disputar, al contrario que el equipo de Amir Murillo tras un fatídico desenlace, los dieciseisavos de final de la competición europea.

El encuentro comenzó con toda una declaración de intenciones del Brujas, que le endosó a los visitantes dos goles en los primeros once minutos de juego, dejando prácticamente en la lona a un Marsella al que le costó arrancar al inicio del juego.

El Olympique Marsella se le escapa la clasificación a Playoffs

Poco más pudo hacer un Marsella que se vio superado por los locales en gran parte del encuentro, y que finaliza su paso por la competición europea con un saldo final de tres victorias y cinco derrotas tras disputarse las ocho jornadas de esta primera fase del campeonato.

El conjunto francés, que al término de su encuentro se mantenía en el puesto 24, cayó eliminado a los pocos minutos después de que el Benfica le arrebatara la última plaza en dieciseisavos tras un gol en el descuento en su encuentro ante el Real Madrid que le hacía ganar en diferencia de goles.

Michael Amir Murillo fue titular en la derrota de su equipo y se despide de este torneo.

