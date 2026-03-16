Pep Guardiola le dio el día libre al Manchester City previo al duelo ante el Real Madrid

El Manchester City no se entrenará este lunes antes de medirse al Real Madrid después de que Pep Guardiola haya decidido dar el día libre a la plantilla.
Los 'blancos' consiguieron la semana pasada en el Santiago Bernabéu una ventaja de 3-0 que tratarán de defender en Mánchester.
Pep Guardiola se relaja previo a la vuelta ante Real Madrid
No es la primera vez que Guardiola hace algo similar antes de un partido de Champions League y ya lo hizo en noviembre antes del duelo contra el Borussia Dortmund.
La explicación puede estar en tratar de dar algo más de descanso a sus futbolistas tras tener que afrontar tres encuentros fundamentales en apenas una semana.
El City se enfrentó al West Ham United el sábado por la noche, volvió ese mismo día a Mánchester, hizo el domingo una sesión de recuperación y este lunes tendrán el día libre antes de la visita del Real Madrid.