EN VIVO: Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa América

Se jugó la última jornada del grupo B de la Copa América con los partidos entre Brasil vs. Ecuador y Perú vs. Venezuela, ambos arrancaron a la misma hora. Las Selecciones ecuatoriana, peruana y venezolanas se jugaban su clasificación a los cuartos de final, mientras que los cuatro clasificados del Grupo A ya están definidos, luego de que Bolivia no llegara a sumar punto alguno.