Lionel Scaloni;: "No hay diferencia entre CONMEBOL y CONCACAF" JUAN MABROMATA / AFP

El entrenador de la selección de Argentina Lionel Scaloni dijo en rueda de prensa que buscará la fórmula para volver a ganarle a Canadá en esta Copa América 2024 y además aseguró que no hay diferencias en Conmebol y Concacaf.

"En el tema físico, no será posible equiparar a Canadá, pero esperamos llevar el partido para nuestro lado, tratando de hacer daño con la pelota y sin que ellos hagan su juego, que es interesante" , señaló Lionel Scaloni.

¿DIFERENCIAS ENTRE CONMEBOL Y CONCACAF, SEGÚN LIONEL SCALONI?

"No sé quién es el que dice que hay diferencia entre CONMEBOL y CONCACAF. Yo no veo esa diferencia. Son selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica".

Para tranquilidad de los argentinos, Lionel Messi se encuentra en buen estado y posiblemente sea titular contra Canadá en las semifinales.

"Leo está bien. Mañana será parte del partido".