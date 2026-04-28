Mundial 2026: ¿Cuáles son los jugadores destacados de Jordania?

La Selección de Jordania bajo el mando del entrenador marroquí Jamal Sellami, quien nació en Casablanca, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo J junto a Argelia, Austria y Argentina.
Jugadores destacados de Jordania - Mundial 2026
Mousa Al-Tamari: El delantero de 28 años milita actualmente en el Stade Rennes F. C. de la Ligue 1 de Francia y con la selección tiene 21 goles marcados en 70 partidos.
Ibrahim Sabra: El atacante de 20 años que milita en el club Lokomotiva Zagreb de la HNL, máxima categoría de Croacia, será uno de los jóvenes a seguir en la cita mundialista.
Ha sido parte de procesos con selecciones nacionales en la Sub-19, Sub-20, Sub-23 y la mayor.