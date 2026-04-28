MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  28 de abril de 2026 - 12:27

Mundial 2026: ¿Cuáles son los jugadores destacados de Jordania?

Repasa a continuación los jugadores destacados de la Selección de Jordania en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: ¿Cuáles son los jugadores destacados de Jordania?
Foto: Etsuo Hara/Getty Images

La Selección de Jordania bajo el mando del entrenador marroquí Jamal Sellami, quien nació en Casablanca, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo J junto a Argelia, Austria y Argentina.

Jordania en su primera Copa del Mundo, debutará contra Austria, el próximo 16 de junio en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Jugadores destacados de Jordania - Mundial 2026

Mousa Al-Tamari: El delantero de 28 años milita actualmente en el Stade Rennes F. C. de la Ligue 1 de Francia y con la selección tiene 21 goles marcados en 70 partidos.

Ibrahim Sabra: El atacante de 20 años que milita en el club Lokomotiva Zagreb de la HNL, máxima categoría de Croacia, será uno de los jóvenes a seguir en la cita mundialista.

Ha sido parte de procesos con selecciones nacionales en la Sub-19, Sub-20, Sub-23 y la mayor.

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