Mundial 2026: ¿Cuándo sale el álbum Panini de la Copa del Mundo en Panamá?

Ya comenzó en Panamá la preventa del álbum Panini del Mundial 2026 donde los panameños se volverán a volcar ante la vuelta de la Selección de Panamá a la cita mundialista y por ende, la presencia del equipo de Thomas Christiansen en el popular álbum.

El álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 será el más grande de la historia debido a la presencia de 48 selecciones.

Tendrá la presencia de 112 páginas y se estima que cuente con 980 figuritas, a diferencia de los 670 de Qatar 2022. Al igual en ediciones previa, contará el albúm con tapa suave y dura (más resistente).

¿Cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026?

La preventa inició a inicios de marzo y se espera que los distintos puntos de venta lo entreguen a inicios de mayo.

Los distintos comercios han realizado algunos combos, "destacando" el de 135.52 dólares que incluye un álbum de Panini con una caja de figuritas que contiene 104 sobres de stickers (7 stickers por sobre).