Selección de Panamá: "En este momento resalto más lo que está haciendo el equipo", Ismael Díaz

Ismael Díaz habló en zona mixta luego de la victoria 4-1 de la selección de Panamá sobre la selección de Jamaica, por la última jornada del grupo C de la Copa Oro 2025.

El "Príncipe" al ser cuestionado por sus oportunidades con la selección de Panamá, declaró que a pesar de los momentos buenos o regulares, resalta más el trabajo colectivo del equipo.

"A pesar de los momentos buenos y regulares, este momento resalto más lo que está haciendo el equipo, no significa nada si he tenido momentos realmente malos."

"Vengo diciendo que yo primero resalto lo colectivo, trato de disfrutar. Si me queda la oportunidad de anotar la voy a intentar aprovechar. Soy delantero y me gusta anotar, pero eso se logra por lo colectivo", añadió.

Reconocimiento al cuerpo técnico de la selección de Panamá

Ismael Díaz fue consultado por la jugada preparada y la celebración del primer gol de la selección nacional, la cuál llamó la atención porque fue festejada junto a Daniel Blanco, asistente técnico de la "Roja."

"Fue una jugada que trabajamos antes del partido. No siempre salen las jugadas, creo que esta mas allá que se marcó me tocó interpretar porque me llegó la marca muy rápido pero salió como queríamos. Creo que salió como queríamos y por eso resaltamos el trabajo y el esfuerzo que hace cada miembro del cuerpo técnico. Fue algo que realmente queríamos reconocerle a él."

Panamá se medirá este próximo sábado 28 de junio ante la selección de Honduras por los cuartos de final de la Copa Oro 2025, en el State Farm Stadium.