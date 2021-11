José Luis Rodríguez: "Para mí es un orgullo poder representar a mi país"

"La verdad que para mí es un orgullo poder representar a mi país, es algo que desde pequeño siempre soñé y cada vez que tenga la oportunidad de representarlo lo haré con mucho honor, pero claro en lo personal me da un poco de rabia que no haya parón en segunda cuando son los partidos de selección", respondió el 'Puma' en conferencia de prensa del Sporting Gijón de cara al duelo del domingo ante el Real Zaragoza de visita.

"Yo voy a tratar, si me toca jugar el domingo, dar lo mejor de mí para luego ir con mi selección y tratar de hacerlo bien allí también", agregó.

El mediocampista de 23 años ha disputado hasta el momento once partidos con el Sporting Gijón de las catorce fechas disputadas esta temporada, siendo titular en cuatro de ellos, sin embargo, no ha logrado encontrar todavía su mejor versión, ni anotar su primer gol con los 'rojiblancos'.

"Con el parón de selecciones ahora que hay partidos todos los meses me ha costado un poco el tema de adaptarme al equipo, pero bueno, la verdad que me siento muy feliz porque cada vez me voy encontrando mejor, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Cada vez me voy sintiendo más cómodo y creo que es cuestión de tiempo para que se me presente la oportunidad de anotar mi primer gol, ojalá que sea muy pronto", señaló Rodríguez.

A falta del anuncio oficial de la lista de convocados de la selección de Panamá para los partidos de noviembre ante Honduras y El Salvador, José Luis Rodríguez indicó que si es llamado tratará de dar lo mejor de si mismo para luego regresar a aportar con el Sporting Gijón.

"Hoy sale la convocatoria con la selección y si voy convocado son los dos últimos partidos que tenemos hasta el próximo año, creo que a finales de enero, así que voy a tener mucha continuidad aquí en el equipo y trataré de adaptarme lo más rápido posible porque es verdad que con los partidos de selección no he tenido mucho la continuidad que yo quiero, ni me he adaptado tan rápido como yo esperaba, pero toca mentalizarme cuando esté aquí en el equipo y cuando tenga que estar con la selección hacerlo bien allí y luego regresar, tengo muchas ganas de demostrar mi mejor versión que hasta ahora no ha sido", finalizó.