Mbappé tiene que dejar el PSG para llegar a lo más alto, opina Anelka

"Si quieres ganar las máximas distinciones, tendrás que dejar el PSG en algún momento", se puede leer en el texto presentado como una carta abierta, iniciada con un "Querido Kylian" y que termina con un "Ánimo. Nico" en un texto publicado por la revista digital The Athletic este lunes dirigida a Mbappé .

El exfutbolista aseguró que solo respondió a las preguntas de un periodista empleando la tercera persona, sin nunca pretender dirigirse directamente a su joven compatriota.

"¡Si tengo que dirigirme a Kylian tengo un celular! No tengo que darle ningún consejo a Kylian, es lo bastante mayor para saber lo que tiene que hacer", dijo Anelka.

En el texto, tal y como está publicado por la revista deportiva digital, opinaba sin embargo que si Mbappé permanecía un año más en el PSG "después tendrá que tomar una gran decisión".

"Hagas lo que hagas en París, todos te dirán siempre 'sí, has estado excelente con el PSG pero solo era Francia. Los mejores campeonatos están en Inglaterra y España, por lo que no te has enfrentado a los mejores jugadores en los mejores campeonatos'", explicó el exatacante, que vistió los colores del Real Madrid, Arsenal y Chelsea, entre muchos otros.

"La liga francesa no es fácil (pero) si quieres ganar el Balón de Oro, que es a lo que deberías apuntar (...), tendrás que jugar contra los mejores", añadió.

FUENTE: AFP