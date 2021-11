Messi: "Nunca se me pidió que jugara gratis"

"La verdad que como yo expliqué, en mi salida hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y lo hice sin ningún problema, estábamos en disposición de ayudar al club, las ganas y el deseo mío y de mi familia era quedarme ahí, y la verdad que nadie me pidió jugara gratis pero al mismo tiempo me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir tus consecuencias y no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente o genera algún tipo de duda que creo que no me lo merezco", manifestó el astro argentino quien además añadió que no ha vuelto a hablar con Laporta desde su salida del club blaugrana.