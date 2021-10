Barra Plazina considera injusta la sanción de LPF y rechazan el racismo en su grupo

La Barra Plazina, en conocimiento de lo sucedido, rechaza categóricamente la sanción, debido a que el incidente no ocurrió en su zona ocupada del estadio, durante el Clásico Nacional en el estadio Maracaná ante Tauro.

https://twitter.com/Barra_plazina/status/1452986285094748163 Leon no abandona manada, pero si es un RACISTA es inaceptable en nuestra manada, los que estuvieron cerca saben de donde salieron los gritos, exigimos que se investigue y encuentren al culpable y no que paguemos todos por un solo o 2 inadaptado mental @cdplazaamador @fepafut pic.twitter.com/AdU61Mt9CD — Barra Plaza Amador (@Barra_plazina) October 26, 2021

"Estamos en desacuerdo. Para nosotros la sanción es injusta. No podemos pagar todos por un solo inadaptado que aún no encuentran, que no identifican. Que nadie sabe por qué están sancionando. No hay una sola prueba", dijo Rolando Ríos, miembro de la Barra Plazina.

Además, aseguró que ningún miembro del grupo puede ser racista, porque son un crisol de razas, y el racismo para ellos es repugnante e inaceptable.

"No podemos aceptar que nos acusen de algo, nos sancionen, y tengamos que pagar por algo que no hicimos. Nosotros estamos detrás de la portería. Supuestamente el grito se dio en el preferencial", agregó Ríos.

En tanto, también detalló que la Barra Plazina tiene más de 40 años con sus cánticos tradicionales, y que nunca buscan ofender con racismo u homofobia.

"Deben encontrar a quien fue. Sancionar, e impedirle la entrada al estadio. Tienen que ser responsables, investigar, y no castigar a todo mundo, eso no puede ser", comentó.

La Barra Plazina, como organización que apoya a Los Leones, se ubica usualmente en el fondo de la portería en el estadio Maracaná, donde su club hace de local, siendo un incidente aislado a su grupo, según lo informado en el Clásico Nacional.