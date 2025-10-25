El San Francisco FC venció por la mínima al Herrera FC en la jornada 14

El San Francisco FC venció al Herrera FC 1-0 con gol de Kevin Calderón en el inicio de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

El gol monje llegó al minuto 48' cuando Darwin Pinzón sacó un centro y con el cabezazo Kevin Calderón la envió al fondo de las redes.

Con este resultado el San Francisco FC se mantiene líder en la conferencia oeste a falta de que se culmine la jornada. Mientras que Herrera FC continúa en la última posicion.

San Francisco FC consigue primera victoria en la era Jorge Dely

Jorge Dely Valdés suma su primera victoria con el San Francisco FC desde su llegada al club monje y previo a lo que será el Derby Chorrerano del próximo viernes.