Franklin Narváez: La celebración ya pasó ahora hay que sumar

"El tema de formación si habíamos visto al equipo, pero tienen muchos refuerzos, 10 o 12 refuerzos que les han llegado y espero tener una buena lectura de partido".

El DT de CAI señaló que intenta hacerles ver a sus jugadores que lo que pasó el año pasado ya fue y aunque son campeones tienen que jugar el día a día.

"El torneo anterior no apostaban muchos por nosotros y queremos mantenernos de esa forma, no será fácil porque ahora somos los campeones, pero enseñarles que el fútbol es paso a paso, día a día y no se vive de los recuerdos, ya pasó la celebración ahora hay que ir a sumar".