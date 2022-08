Gabriel Gómez: "El Sporting está listo para el duelo ante Malacateco"

Gabriel Gómez señaló que lamentablemente el estadio Rommel Fernández no estará en las mejores condiciones por un hongo que ha estado afectando a la grama.

"El 28 de mayo jugamos la final allí, hoy no pasa el Rommel Fernández por su mejor momento, yo lo vi hace poco y no está bien y parece que fue un hongo y está mucho peor que en la final de la LPF, al final es la única cancha certificada que tenemos y ni modo no tomar eso de excusa y jugar el partido, la cancha es para los dos".

A pesar de la situación del Sporting San Miguelito ante Malacateco por el Estadio Rommel Fernández Gabriel Gómez dijo que no será un impedimento para intentar ganar el partido y demostrar que sus refuerzos y el equipo al completo quieren pelear.

"Queremos hacer un buen partido, queremos que se demuestre la inversión que hemos hecho en el equipo. Salieron 7 jugadores y regresaron 5, estamos trabajando por traer en el camerino alegría y positivismo como fue el caso de Nicolás Múñoz y Roberto Chen y además de los jugadores que tenemos en Liga Prom".

XI TITULAR DEL SPORTING SAN MIGUELITO ANTE MALACATECO

El once titular para el duelo Gabriel Gómez aclaró que puede ser cualquiera, él que mejor esté en forma ya que hay suficientes jugadores y una competencia sana.

"Me parece que tenemos una plantilla para enfrentar a los equipos en la temporada, tenemos prácticamente dos jugadores por posición y que cualquiera la quita el puesto a otro, en el Sporting SM nadie puede sentirse titular porque hay una competencia sana".