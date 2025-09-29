LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  29 de septiembre de 2025 - 15:48

Herrera FC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver J11

El Herrera FC se enfrentará al Sporting San Miguelito este domingo en la jornada 11 del Clausura 2025 de LPF.

Herrera FC vs Sporting San Miguelito: Fecha

Herrera FC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver J11

El Herrera FC recibirá en Parita al Sporting San Miguelito en un duelo por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo para cerrar la jornada de interconferencias.

Los de Herrera vienen de perder ante Alianza FC en la jornada 10 del Clausura 2025 con marcador 2-1, Valentín Pimentel anotó el único tanto en la visita, mientras que por los verdolagas anotó Jhon Asprilla y Reinaldiño Verley.

Herrera FC es último lugar en la conferencia del Oeste con 4 puntos únicamente.

Por su lado, el Sporting San Miguelito llega después de empatar sin goles ante el CD Universitario en la jornada 10 en Los Andes y están de quinta posición.

Herrera FC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: Domingo, 5 de octubre de 2025
  • Hora: 4:00 pm
  • Lugar: Parita
  • Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 3:30 pm
