Herrera FC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver J11

El Herrera FC recibirá en Parita al Sporting San Miguelito en un duelo por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo para cerrar la jornada de interconferencias.
Herrera FC es último lugar en la conferencia del Oeste con 4 puntos únicamente.
Por su lado, el Sporting San Miguelito llega después de empatar sin goles ante el CD Universitario en la jornada 10 en Los Andes y están de quinta posición.
Herrera FC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver en vivo
- Fecha: Domingo, 5 de octubre de 2025
- Hora: 4:00 pm
- Lugar: Parita
- Dónde ver: EN VIVO por RPC Deportes desde las 3:30 pm