Herrera FC vs Sporting San Miguelito: Fecha, hora y dónde ver J11 LPF

El Herrera FC recibirá en Parita al Sporting San Miguelito en un duelo por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo para cerrar la jornada de interconferencias.

Los de Herrera vienen de perder ante Alianza FC en la jornada 10 del Clausura 2025 con marcador 2-1, Valentín Pimentel anotó el único tanto en la visita, mientras que por los verdolagas anotó Jhon Asprilla y Reinaldiño Verley.

