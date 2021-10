Jorge Dely:"Un Clásico Nacional es el partido que nadie quiere perder"

Dely Valdés, que ya le ha ganado a los albinegros en el duelo directo el torneo pasado, llega a este enfrentamiento con una mejor cara de Plaza Amador, que no arrancó bien el torneo, precisamente que inició con un 0-0 ante Tauro en el Rod Carew.

"Los dos equipos llegan en buen momento. Plaza no inició el torneo de la mejor manera, de a poco ha sumado puntos, cuatro victorias consecutivas, y Tauro es el primero de la conferencia. Hay una buena expectativa", detalló Dely Valdés sobre el Clásico Nacional del sábado.

Con Ricardo Buitrago como máximo goleador del equipo, sin ser un delantero en posición natural, Dely Valdés confesó que el equipo en la primera parte del Clausura 2021 atacaba pero no concretaba, y ahora la diferencia es que se están anotando los goles para sacar el resultado.

"Hemos sido más efectivos en la zona de ataque. Hemos marcado muchos goles. Al principio no marcábamos, no éramos efectivos. Marcar 9 goles en 5 partidos, es algo de no creer", agregó el DT de Los Leones.

Plaza Amador y Tauro jugarán el Clásico Nacional este sábado desde las 6:00 pm.

