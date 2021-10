Jorge Gutiérrez, un albinegro que vive el Clásico Nacional desde los 16 años

Gutiérrez comentó a rpctv.com que está involucrado con el Clásico Nacional en el equipo mayor desde los 16 años, lo que hoy en día lo convierte en un jugador que, siendo titular en el lateral izquierdo albinegro, sabe lo que es disputar un partido ante Plaza Amador en el Clásico Nacional.

"No deja de ser un partido, pero es aparte. La semana previa la trabajamos igual con el profe, lo que él nos pida, y la estrategia para enfrentar a Plaza. Queremos ganar, tiene ese ambiente diferente. Son partidos que todo el mundo quiere jugar", aseguró Jorge Gutiérrez, quien regresó a la LPF este semestre, tras un paso por España en el Melilla.

"Desde los 16 años que debuté en la mayor, de allí hasta ahora, sería una cifra importante de partidos en el Clásico Nacional", agregó Gutiérrez.

CLÁSICO SOLO HAY UNO

Para Jorge Gutiérrez, este partido muchos equipos y jugadores quisieran tenerlo, pero el Tauro-Plaza solo es uno.

"Muchos dicen que hay otros equipos, pero en la historia y fútbol local, es ese. El Clásico Nacional", enfatizó.

JUGAR DE VISITA NO PESA

En relación a jugar en el Maracaná, estadio donde Plaza Amador hace de local, Gutiérrez confesó que no pesa en Panamá lo de visitante o local, debido a que los equipos van a los mismos estadios, e incluso entrenan allí.

"Aquí en Panamá, no tiene ese toque de ir a jugar de visitante. La realidad es que jugamos en la cancha donde estamos cada jornada, donde se entrena también. Cualquier equipo puede ser local o visitante en esta cancha", acotó.

Lo que sí asegura, es que Tauro está preparado para ir a jugar donde sea, y será un buen Clásico Nacional.

SU PASO POR ESPAÑA, RESPONSABLE DEL NIVEL ACTUAL

Jorge Gutiérrez contó con la oportunidad de un paso en el Melilla de España, donde fue habitual y logró aprender muchas cosas, que hoy le permiten estar en la selección de Panamá, y además, ser titular en el Tauro FC.

"Cuando salí a Melilla en España, aprendí muchas cosas, corregí. Tengo que seguir mejorando muchos aspectos. No se deja de aprender. Ahora que he vuelto, me siento en un mejor nivel, que aprendí conceptos que no sabía, y eso me ha ayudado a estar mejor en la temporada", detalló el lateral de 23 años.

Sobre su llamado a la selección, dijo que han sido una buena oportunidad, y que espera pronto debutar, y aprovecharlo para quedarse en el equipo y aportar al país.

