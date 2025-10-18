José Luis Rodríguez sumó minutos en empate de FC Juárez ante Pachuca

El Club León de Ismael Diaz y el FC Juárez de José Luis Rodríguez enfrentaron este sábado al Santos Laguna y a Pachuca en las emociones de la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX .

Ambos futbolistas vienen de ver acción con la selección de Panamá en la fecha FIFA de octubre donde se ganó en El Salvador y empató con Surinam.

Díaz no jugó porque ya con el seleccionado panameño presentaba molestias y en su ausencia, los "Esmeraldas" cayeron 2-0 ante los "Laguneros" en el Estadio Corona.

Mientras que Rodríguez ingresó de cambio al 65' en el empate de su equipo 2-2 ante "Los Tuzos" en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Estos resultados dejan a La "Fiera" en la posición 15 con 12 puntos y "Los Bravos" son octavos con 19 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Ismael Diaz y José Luis Rodríguez?

"Pumita" y el FC Juárez volverán a jugar el próximo martes 21 de octubre ante Monterrey, desde las 10:05 p.m. en el Estadio BBVA.

Por su parte, Ismael y el León chocarán con el Atlas, el miércoles 22 de octubre (10:00 pm) en el Estadio Jalisco.