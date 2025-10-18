LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  18 de octubre de 2025 - 20:15

José Luis Rodríguez sumó minutos en empate de FC Juárez ante Pachuca

El extremo panameño José Luis Rodríguez vio acción con el FC Juárez en la jornada 13 de la Liga MX.

FOTO: FC JUAREZ

El Club León de Ismael Diaz y el FC Juárez de José Luis Rodríguez enfrentaron este sábado al Santos Laguna y a Pachuca en las emociones de la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX.

Ambos futbolistas vienen de ver acción con la selección de Panamá en la fecha FIFA de octubre donde se ganó en El Salvador y empató con Surinam.

Díaz no jugó porque ya con el seleccionado panameño presentaba molestias y en su ausencia, los "Esmeraldas" cayeron 2-0 ante los "Laguneros" en el Estadio Corona.

Mientras que Rodríguez ingresó de cambio al 65' en el empate de su equipo 2-2 ante "Los Tuzos" en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Estos resultados dejan a La "Fiera" en la posición 15 con 12 puntos y "Los Bravos" son octavos con 19 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Ismael Diaz y José Luis Rodríguez?

"Pumita" y el FC Juárez volverán a jugar el próximo martes 21 de octubre ante Monterrey, desde las 10:05 p.m. en el Estadio BBVA.

Por su parte, Ismael y el León chocarán con el Atlas, el miércoles 22 de octubre (10:00 pm) en el Estadio Jalisco.

