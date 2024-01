LPF: Adolfo Machado regresa al Alianza FC 

"Después de años fuera del país, triunfando por el mundo y con la participación en la Copa del Mundo Rusia 2018, regresa a la Casa Verde", añadieron los verdolagas.

TRAYECTORIA DE ADOLFO MACHADO

El defensor panameño de 38 años inició su camino en el fútbol con el Alianza y debutó en el primer equipo en el 2004, quedándose hasta el 2008.

En el 2009 jugó en el Deportivo Marquense y regresó con los pericos en el 2010. C. D. Marathón (Honduras), Comunicaciones F. C. (Guatemala), Deportivo Saprissa (Costa Rica), Houston Dynamo (Estados Unidos), The Strongest (Bolivia), Jicaral (Costa Rica), Alajuelense (Costa Rica), AD San Carlos (Costa Rica), Sporting San Miguelito y Árabe Unido de Colón, han sido los otros clubes en la carrera de Machado.

EXPERIENCIA EN SELECCIÓN

Su debut con Panamá llegó el 1 de junio de 2008, bajo la dirección técnica de Alexandre Guimarães, en la visita al Lockhart Stadium de Florida para tener como adversario al combinado de Guatemala. En 92 partidos anotó dos goles con la camiseta nacional. Además, disputó el Mundial de Rusia 2018.