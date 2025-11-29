LPF: Alberto Quintero, una pieza clave para el CD Plaza Amador

El habilidoso extremo del CD Plaza Amador Alberto Quintero habló luego de coronarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Una gran temporada de LPF para Alberto Quintero
"La verdad que estoy muy contento, quería cerrar el año así, hemos trabajado de muy buena manera, una directiva que ha puesto todo para que este club este en lo más alto, el cuerpo técnico, los jugadores y sobre todo esa afición que siempre ha creído y creo que hemos hecho méritos para ganar, Alianza un equipo duro, alguien tenía que ganar y esta vez nos tocó a nosotros y nos toca disfrutar", mencionó "Negrito".
"Es lo que toca, cuando te toca estar en el banco, a Gasper le tocó estar en el banco y entró y resolvió", añadió.
"La verdad que ahora a disfrutar de este bicampeonato, de la familia, porque son muy pocos días de descanso, porque vamos a empezar la pretemporada. Estoy muy feliz por todo lo que me pasó lo histórico de conseguir el mundial es como un suelo, nunca deje de creer, pero cuando se trabaja con perseverancia tiene estos tipos de oportunidades", destacó.
"Hay que perseverar siempre, no perder la fe", finalizó Alberto "Negrito" Quintero