LPF: Estevis López llega cedido al Veraguas United

El joven talentoso mediapunta Estevis López jugará cedido en el Veraguas United de la LPF TIGO.

El conjunto del Veraguas United anunció la llegada del mediapunta Estevis López para reforzar la zona ofensiva en el torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

El jugador de 16 años llega cedido al club que dirige Felipe Borowsky y en su trayectoria destaca su presencia en las inferiores de River Plate de Argentina y con la selección de Panamá en la cita mundialista de Catar 2025.

Nos complace anunciar la incorporación de Estevis López, joven promesa del fútbol panameño y mundialista Sub-17. Con tan solo 16 años, Estevis ya cuenta con formación en las divisiones inferiores de River Plate (Argentina) y es actual jugador de la Selección Sub-17 de Panamá, formando parte del proceso Sub-20. Llega a Veraguas United FC en calidad de cedido desde la Academia Costa del Este FC, y estamos orgullosos de recibir a un talento con proyección internacional.

Estevis y el Veraguas United debutarán el próximo viernes 16 de enero ante el CD Universitario

