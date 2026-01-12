LPF: Estevis López llega cedido al Veraguas United

El conjunto del Veraguas United anunció la llegada del mediapunta Estevis López para reforzar la zona ofensiva en el torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Mensaje de bienvenida del Veraguas United - LPF
Nos complace anunciar la incorporación de Estevis López, joven promesa del fútbol panameño y mundialista Sub-17. Con tan solo 16 años, Estevis ya cuenta con formación en las divisiones inferiores de River Plate (Argentina) y es actual jugador de la Selección Sub-17 de Panamá, formando parte del proceso Sub-20. Llega a Veraguas United FC en calidad de cedido desde la Academia Costa del Este FC, y estamos orgullosos de recibir a un talento con proyección internacional.
Estevis y el Veraguas United debutarán el próximo viernes 16 de enero ante el CD Universitario