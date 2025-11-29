LPF: Jorlian Sánchez se lleva el MVP del Clausura 2025

El delantero del CD Plaza Amador Jorlian Sánchez cerró temporada de campeón de gran manera, llevándose el MVP del Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

Sánchez, de 29 años de edad cerró con 13 anotaciones, la última de ellas de alta importancia en la Gran Final, para abrir el marcador sobre el minuto 16', tras el centro de Yoameth Murillo.

El MVP de la LPF

Un líder de un Plaza Amador que consigue lo hazaña del bicampeonato y que finalmente dejó lejos a su perseguidor en la tabla de goleadores, el delantero de Alianza FC Jhon Jairo Alvarado.

"Contento por este premio, gracias a mis compañeros, se lo debo a ellos, pero el premio es para uno, así que a disfrutarlo. La ayuda de ellos es, desde la presidencia hasta los jugadores, esto es en conjunto", mencionó Jorlian, ganador de un automóvil.

"El Director sabe lo que doy, el me ve día a día y muchas gracias por la confianza", finalizó.