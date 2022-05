LPF: Jugadores del Alianza FC hablan tras avanzar a la final

En cuanto a los posibles rivales en la final de la LPF, Kevin Melgar dice que tanto Tauro como Sporting SM, son rivales muy complicados, con buenas plantillas y deben prepararse para el que venga.

Kevin también habló sobre un posible llamado a la selección de Panamá: "Los tiempos de Dios son perfectos, a veces no es cuando uno quiere sino cuando es. Yo he estado flaco y no me han llamado, he hecho buenos torneos y no me han llamado. Sigo trabajando fuerte para dar buen espectáculo los fines de semana, esté gordo o flaco".

Destacó que Jair Palacios es muy exigente y no los suelta ni en la concentración, pero que gracias a eso están donde están, con un trabajo inalcanzable de 3 y 4 horas; considera que se lo merece.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1528224779295236096 ¡Alto y claro!



Reynaldiño Verley

El goleador de la eliminatoria Reynaldiño Verley (anotó en la ida y vuelta de las semifinales de la LPF), se mostró agradecido por la confianza que le ha dado Jair Palacios, DT del Alianza FC. Sobre el partido, señaló que fue difícil y ellos lograron resolver lo necesario.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1528223914836492288 ¿De dónde salió su nombre? Reynaldiño Verley lo explica luego de anotar el gol del @alianzafc hoy en el Estadio San Cristóbal en la semifinal de vuelta ante el Atlético Chiriquí.#LPFxRPC pic.twitter.com/Y6yZLfNbTu — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 22, 2022

Gabriel Chiari

Gabriel Chiari, quien asistió a Reynaldiño Verley para el gol del Alianza FC, señaló que tienen una gran ilusión de poder quedar campeones para darles esa alegría a la afición aliancista, "vamos a hacer lo necesario para poder ganarla, expresó Chiari.

"Sacrificio y dedicación" son las claves que señala Gabriel Chiari para retomar el nivel que tenía antes. También invitó a los aficionados para que sigan apoyando y llenen el Rommel.