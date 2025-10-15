LPF: Partidos para la jornada 13 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la fecha trece del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ).

La jornada trece se jugará el Clásico Nacional con el Tauro vs Plaza Amador el viernes 17 de octubre. Luego el sábado Herrera recibe al CAI, San Francisco visita al Universitario y el Árabe Unido ante UMECIT. Para el domingo Sporting SM recibe al Alianza y la fecha la cierran Atlético Nacional visita al Veraguas United.