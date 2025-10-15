LPF: Partidos para la jornada 13 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la fecha trece del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos de la fecha 13 del Clausura 2025 de la LPF
Viernes 17 de octubre
- Tauro FC vs Plaza Amador en el Estadio Rommel Fernández a las 8:30 P.M.
Sábado 18 de octubre
- Herrera FC vs CAI en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- CD Universitario vs San Francisco en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M. en la señal de RPC
- Árabe Unido vs UMECIT en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 19 de octubre
- Sporting San Miguelito vs Alianza FC en el Estadio Los Andes a las 3:30 P.M.
Lunes 20 de octubre
- Veraguas United vs Atlético Nacional en el Estadio Arístocles "Toco" Castillo a las 8:30 P.M.