LPF: Partidos para la jornada 2 del Clausura 2026

Repasa los partidos para la jornada 2 de del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

FOTO / LPF

La jornada inicia este viernes 23 de enero con el San Francisco contra Herrera. Para el sábado el CD Universitario recibe al CAI y el Árabe Unido ante Alianza. Para la jornada dominical Unión Coclé y luego Tauro choca ante Sporting SM. Para el lunes cierran la fecha UMECIT ante Plaza Amador.

Partidos para la jornada 2 del Clausura 2026 de la LPF

Viernes 23 de enero

Sábado 24 de enero

  • CD Universitario vs CAI en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M.
  • Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.

Domingo 25 de enero

  • Unión Coclé vs Veraguas United en el Estadio Virigilio Tejeira a las 4:00 P.M.
  • Tauro FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M.

Lunes 26 de enero

  • Umecit vs CD Plaza Amador en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.
