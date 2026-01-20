LPF: Partidos para la jornada 2 del Clausura 2026

Repasa los partidos para la jornada 2 de del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) .

La jornada inicia este viernes 23 de enero con el San Francisco contra Herrera. Para el sábado el CD Universitario recibe al CAI y el Árabe Unido ante Alianza. Para la jornada dominical Unión Coclé y luego Tauro choca ante Sporting SM. Para el lunes cierran la fecha UMECIT ante Plaza Amador.