Repasa los partidos para la jornada 2 de del Torneo Clausura 2026 en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Partidos para la jornada 2 del Clausura 2026 de la LPF
Viernes 23 de enero
Sábado 24 de enero
- CD Universitario vs CAI en el Estadio Universidad Latina a las 6:15 P.M.
- Deportivo Árabe Unido vs Alianza FC en el COS Sports Plaza a las 8:30 P.M.
Domingo 25 de enero
- Unión Coclé vs Veraguas United en el Estadio Virigilio Tejeira a las 4:00 P.M.
- Tauro FC vs Sporting San Miguelito en el Estadio Rommel Fernández a las 6:15 P.M.
Lunes 26 de enero
- Umecit vs CD Plaza Amador en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 8:30 P.M.