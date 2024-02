LPF: Partidos para la jornada 6 del Apertura 2024

La jornada 6 de la LPF inicia el viernes 23 en Herrera que recibe al Alianza, el sábado 24 el Árabe Unido enfrentará al San Francisco, luego UMECIT recibe al Sporting SM y cierran la jornada sabatina Universitario vs Potros del Este. El domingo 25 se miden Tauro vs Veraguas United. Por su parte el CAI vs Plaza Amador se realizará el 12 de marzo debido de los compromisos internacionales del equipo de La Chorrera.