LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 4 del Clausura 2025

Repasa la tabla de goleadores luego de disputada la jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de 3 jornadas.

Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la LPF

  • Jorlian Sánchez (Plaza Amador) 5
  • Jhon Jairo Alvarado (Alianza FC) 4
  • Carlos Rivera (Veraguas United) 3
  • Guillermo Benítez (San Francisco) 3
  • Kenny Bonilla (CAI) 3
  • Víctor Ávila (CAI) 3
  • Ángel Valverde (CAI) 2
  • Martín Ruiz (Sporting SM) 2
  • Joel Clarke (CD Universitario) 2
  • Kevin Walder (Plaza Amador) 2
  • Everardo Rose (Plaza Amador) 2
  • Víctor Medina (Tauro) 2
  • Moisés Yau (CAI) 1
  • Yair Jaén (Sporting SM) 1
  • José Murillo (Plaza Amador) 1
  • Yoameth Murillo (Plaza Amador) 1
  • Ricardo Buitrago (Plaza Amador) 1
  • Alexis Palacios (Árabe Unido) 1
  • Rolando Burguess (Árabe Unido) 1
  • Derick Edmund (San Francisco) 1
  • Edilson Carrasquilla (San Francisco) 1
  • Edson Samms (San Francisco) 1
  • Vlair Simmons (San Francisco) 1
  • Rolando Blackburn (San Francisco) 1
  • Emmanuel Gómez (UMECIT) 1
  • Jesús Araya (UMECIT) 1
  • Jhamal Rodríguez (UMECIT) 1
  • Cristian Quintero (Tauro) 1
  • Jerónimo Rodríguez (Tauro) 1
  • Alcides Díaz (Alianza) 1
  • Reynaldiño Verley (Alianza) 1
  • Saed Díaz (Atlético Nacional) 1
  • Javier de la Espada (Atlético Nacional) 1
  • Abdiel Garcés (Atlético Nacional) 1
  • Joel Barría (Atlético Nacional) 1
  • Uziel Maltez (CD Universitario) 1
  • Joel Clarke (CD Universitario) 1
  • Aldair McKenzie (CD Universitario) 1
  • Randy Rangel (CD Universitario) 1
  • Emmanuel Chanis (CD Universitario) 1
  • Andrick Edwards (CD Universitario) 1
  • Luis Zúñiga (Herrera) 1
  • Ernesto Walker (Herrera) 1
  • Wesley Cabrera (Veraguas United) 1
  • Amable Pinzón (Veraguas United) 1
  • Juan Sagel (Veraguas United) 1
  • Cristian Zúñiga (Veraguas United) 1
  • Emanuel Ceballos (Veraguas United) 1
