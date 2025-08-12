Los protagonistas continúan en la lucha por liderar la tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), después de 3 jornadas.
LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 4 del Clausura 2025
Repasa la tabla de goleadores luego de disputada la jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Tabla de goleadores del Torneo Clausura 2025 de la LPF
- Jorlian Sánchez (Plaza Amador) 5
- Jhon Jairo Alvarado (Alianza FC) 4
- Carlos Rivera (Veraguas United) 3
- Guillermo Benítez (San Francisco) 3
- Kenny Bonilla (CAI) 3
- Víctor Ávila (CAI) 3
- Ángel Valverde (CAI) 2
- Martín Ruiz (Sporting SM) 2
- Joel Clarke (CD Universitario) 2
- Kevin Walder (Plaza Amador) 2
- Everardo Rose (Plaza Amador) 2
- Víctor Medina (Tauro) 2
- Moisés Yau (CAI) 1
- Yair Jaén (Sporting SM) 1
- José Murillo (Plaza Amador) 1
- Yoameth Murillo (Plaza Amador) 1
- Ricardo Buitrago (Plaza Amador) 1
- Alexis Palacios (Árabe Unido) 1
- Rolando Burguess (Árabe Unido) 1
- Derick Edmund (San Francisco) 1
- Edilson Carrasquilla (San Francisco) 1
- Edson Samms (San Francisco) 1
- Vlair Simmons (San Francisco) 1
- Rolando Blackburn (San Francisco) 1
- Emmanuel Gómez (UMECIT) 1
- Jesús Araya (UMECIT) 1
- Jhamal Rodríguez (UMECIT) 1
- Cristian Quintero (Tauro) 1
- Jerónimo Rodríguez (Tauro) 1
- Alcides Díaz (Alianza) 1
- Reynaldiño Verley (Alianza) 1
- Saed Díaz (Atlético Nacional) 1
- Javier de la Espada (Atlético Nacional) 1
- Abdiel Garcés (Atlético Nacional) 1
- Joel Barría (Atlético Nacional) 1
- Uziel Maltez (CD Universitario) 1
- Joel Clarke (CD Universitario) 1
- Aldair McKenzie (CD Universitario) 1
- Randy Rangel (CD Universitario) 1
- Emmanuel Chanis (CD Universitario) 1
- Andrick Edwards (CD Universitario) 1
- Luis Zúñiga (Herrera) 1
- Ernesto Walker (Herrera) 1
- Wesley Cabrera (Veraguas United) 1
- Amable Pinzón (Veraguas United) 1
- Juan Sagel (Veraguas United) 1
- Cristian Zúñiga (Veraguas United) 1
- Emanuel Ceballos (Veraguas United) 1
