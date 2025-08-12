LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  12 de agosto de 2025 - 11:41

LPF: Partidos para la Jornada 5 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) Clausura 2025.

La jornada inicia este viernes 15 de agosto con el partido entre Tauro FC y Árabe Unido. En la jornada sabatina el Veraguas United recibe al San Francisco y el Plaza Amador al Sporting San Miguelito. Para la jornada dominical el CD Universitario visita al Herrera FC y el CAI recibe al Atlético Nacional. El cierra de la quinta fecha será el lunes con Alianza FC enfrentando al UMECIT.

Partidos para la jornada 5 del Clausura 2025 de la LPF

Viernes 15 de agosto

Sábado 16 de agosto

  • Veraguas United vs San Francisco en el Estadio Aristocles "Toco" Castillo a las 6:00 P.M.
  • CD Plaza Amador vs Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.

Domingo 17 de agosto

  • Herrera vs CD Universitario en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
  • CAI vs Atlético Nacional en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.

Lunes 18 de agosto

  • Alianza FC vs UMECIT en el Estadio Los Andes a las 8:30 P.M.
