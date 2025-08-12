LPF: Partidos para la Jornada 5 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF ) Clausura 2025.

La jornada inicia este viernes 15 de agosto con el partido entre Tauro FC y Árabe Unido. En la jornada sabatina el Veraguas United recibe al San Francisco y el Plaza Amador al Sporting San Miguelito. Para la jornada dominical el CD Universitario visita al Herrera FC y el CAI recibe al Atlético Nacional. El cierra de la quinta fecha será el lunes con Alianza FC enfrentando al UMECIT.