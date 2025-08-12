LPF: Partidos para la Jornada 5 del Clausura 2025

Repasa los partidos que hay para la quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) Clausura 2025.
Partidos para la jornada 5 del Clausura 2025 de la LPF
Viernes 15 de agosto
Sábado 16 de agosto
- Veraguas United vs San Francisco en el Estadio Aristocles "Toco" Castillo a las 6:00 P.M.
- CD Plaza Amador vs Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza a las 8:15 P.M.
Domingo 17 de agosto
- Herrera vs CD Universitario en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
- CAI vs Atlético Nacional en el Estadio "Muquita" Sánchez a las 6:15 P.M.
Lunes 18 de agosto
- Alianza FC vs UMECIT en el Estadio Los Andes a las 8:30 P.M.