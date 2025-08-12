LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  12 de agosto de 2025 - 06:40

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 4 del Clausura 2025

Conoce la tabla de posiciones de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), luego que se disputara la jornada 4 del Torneo Clausura 2025.

La jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J4 - CLAUSURA 2025 - LPF

  • Alianza FC 2 - 3 CD Plaza Amador
  • Tauro FC 1 - 1 UMECIT
  • CD Universitario 2 - 2 Atlético Nacional
  • Herrera FC 0 - 1 San Francisco FC
  • Árabe Unido 0 - 0 Sporting San Miguelito
  • Veraguas United 1 - 0 CAI

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J4 - CLAUSURA 2025 - LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Plaza Amador / 4 / 12
  2. UMECIT / 4 / 7
  3. Sporting SM / 4 / 4
  4. Alianza FC / 4 / 4
  5. Tauro FC / 4 / 4
  6. Árabe Unido / 4 / 2

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Veraguas United / 4 / 10
  2. San Francisco FC / 4 / 9
  3. CD Universitario / 4 / 8
  4. CAI / 4 / 3
  5. Atlético Nacional / 4 / 2
  6. Herrera FC / 4 / 1
