LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 4 del Clausura 2025

La jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
TABLA DE POSICIONES TRAS LA J4 - CLAUSURA 2025 - LPF
Conferencia Este
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 4 / 12
- UMECIT / 4 / 7
- Sporting SM / 4 / 4
- Alianza FC / 4 / 4
- Tauro FC / 4 / 4
- Árabe Unido / 4 / 2
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Veraguas United / 4 / 10
- San Francisco FC / 4 / 9
- CD Universitario / 4 / 8
- CAI / 4 / 3
- Atlético Nacional / 4 / 2
- Herrera FC / 4 / 1