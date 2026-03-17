LPF: Tabla de posiciones tras jornada 9 del Clausura 2026

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Alianza FC / 9 / 16
- CD Plaza Amador / 9 / 14
- Sporting SM / 9 / 14
- UMECIT / 9 / 12
- Tauro FC / 9 / 11
- Árabe Unido / 9 / 10
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CAI / 9 / 14
- Unión Coclé / 9 / 14
- Veraguas United / 9 / 12
- CD Universitario / 9 / 8
- San Francisco / 9 / 7
- Herrera FC / 9 / 7