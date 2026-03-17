LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  17 de marzo de 2026 - 09:36

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 9 del Clausura 2026

Conoce a continuación las posiciones de los equipos tras culminar la J9 del Torneo Clausura 2026 de la LPF.

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 9 del Clausura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras jornada 9 del Clausura 2026

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron los clubes en las tablas de posiciones de sus respectivas conferencias

RESULTADOS DE LA J8 - CLAUSURA 2026 LPF

  • San Francisco FC 0 - 1 Deportivo Árabe Unido
  • Veraguas United 1 - 1 Tauro FC
  • Herrera FC 1 - 1 Sporting San Miguelito
  • CD Universitario 3 - 4 CD Plaza Amador
  • UMECIT FC 1 - 1 Unión Coclé
  • Alianza FC 1 - 0 CAI

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J8 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  • Alianza FC / 9 / 16
  • CD Plaza Amador / 9 / 14
  • Sporting SM / 9 / 14
  • UMECIT / 9 / 12
  • Tauro FC / 9 / 11
  • Árabe Unido / 9 / 10

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  • CAI / 9 / 14
  • Unión Coclé / 9 / 14
  • Veraguas United / 9 / 12
  • CD Universitario / 9 / 8
  • San Francisco / 9 / 7
  • Herrera FC / 9 / 7
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