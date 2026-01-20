LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 1 del Clausura 2026

La jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Sporting SM / 1 / 3
- UMECIT / 1 / 3
- Tauro FC / 1 / 1
- Alianza FC / 1 / 1
- Árabe Unido / 1 / 0
- Plaza Amador / 1 / 0
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- CAI / 1 / 3
- CD Universitario / 1 / 3
- Unión Coclé / 1 / 1
- San Francisco / 1 / 1
- Veraguas United / 1 / 0
- Herrera FC / 1 / 0