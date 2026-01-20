LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  20 de enero de 2026 - 08:42

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 1 del Clausura 2026

Conoce a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 1 del Clausura 2026

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 1 del Clausura 2026

FOTO / LPF

La jornada 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y así se ubicaron en la tabla de posiciones con un nuevo club en el campeonato.

RESULTADOS DE LA J1 DEL CLAUSURA 2026 LPF

  • Veraguas United 1 - 2 CD Universitario
  • San Francisco 1 - 1 Unión Coclé
  • Alianza FC 1 - 1 Tauro FC
  • Herrera FC 0 - 4 CAI
  • CD Plaza Amador 0 - 3 Sporting San Miguelito
  • UMECIT 1 - 0 Árabe Unido

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J1 DEL CLAUSURA 2026 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Sporting SM / 1 / 3
  2. UMECIT / 1 / 3
  3. Tauro FC / 1 / 1
  4. Alianza FC / 1 / 1
  5. Árabe Unido / 1 / 0
  6. Plaza Amador / 1 / 0

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. CAI / 1 / 3
  2. CD Universitario / 1 / 3
  3. Unión Coclé / 1 / 1
  4. San Francisco / 1 / 1
  5. Veraguas United / 1 / 0
  6. Herrera FC / 1 / 0
En esta nota:
Seguir leyendo

Gabriel Torres nuevo fichaje del Veraguas United para el Clausura 2026 de LPF

LPF: Estevis López llega cedido al Veraguas United

LPF: Partidos para la jornada 1 del Clausura 2026

Recomendadas

Últimas noticias