LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 5 del Clausura 2025

La jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
TABLA DE POSICIONES TRAS LA J5 - CLAUSURA 2025 - LPF
Conferencia Este
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 5 / 15
- Alianza FC / 5 / 7
- UMECIT / 5 / 7
- Tauro FC / 5 / 5
- Sporting SM / 5 / 4
- Árabe Unido / 5 / 3
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- San Francisco FC / 5 / 12
- Veraguas United / 5 / 10
- CD Universitario / 5 / 9
- CAI / 5 / 4
- Atlético Nacional / 5 / 3
- Herrera FC / 5 / 2