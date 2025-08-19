LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  19 de agosto de 2025 - 07:05

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 5 del Clausura 2025

Conoce la tabla de posiciones de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), luego que se disputara la jornada 5 del Torneo Clausura 2025.

La jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J5 - CLAUSURA 2025 - LPF

  • Tauro 1 - 1 Árabe Unido
  • Veraguas United 2 - 3 San Francisco
  • Plaza Amador 2 - 0 Sporting San Miguelito
  • Herrera 0 - 0 CD Universitario
  • CAI 3 - 3 Atlético Nacional
  • Alianza 2 - 0 UMECIT

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J5 - CLAUSURA 2025 - LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Plaza Amador / 5 / 15
  2. Alianza FC / 5 / 7
  3. UMECIT / 5 / 7
  4. Tauro FC / 5 / 5
  5. Sporting SM / 5 / 4
  6. Árabe Unido / 5 / 3

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. San Francisco FC / 5 / 12
  2. Veraguas United / 5 / 10
  3. CD Universitario / 5 / 9
  4. CAI / 5 / 4
  5. Atlético Nacional / 5 / 3
  6. Herrera FC / 5 / 2
