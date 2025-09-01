LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  1 de septiembre de 2025 - 10:18

LPF: UMECIT FC superó al Atlético Nacional en el "Muquita" Sánchez

El UMECIT FC sacó un valioso triunfo ante el Atlético Nacional en la jornada 6 del Clausura 2025 de la LPF.

FOTO: LPF

Los goles de Sergio Cunningham y Jair Jatuy le dieron una importante victoria al UMECIT FC por marcador de 2-0 sobre el Atlético Nacional, en un duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la LPF TIGO.

La primera anotación llegó al minuto 43' con una definición de pierna izquierda de Cunningham, mientras que Catuy apareció solo dentro del área para picársela al portero y firmar el segundo al minuto 90+7.

UMECIT FC escala en la Conferencia Este de la LPF

Con esta victoria, los dirigidos por Julio Infante escalaron a la segunda posición de la Conferencia Este con 10 unidades y la Policía baja a la última posición en el Oeste con 3 puntos.

El próximo duelo de UMECIT será el viernes 5 de septiembre ante el San Francisco (8:30 p.m). Por su parte, el DAU chocará con el Árabe Unido el sábado 6 de septiembre (8:15 p.m).

