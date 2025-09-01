LPF: UMECIT FC superó al Atlético Nacional en el "Muquita" Sánchez

Los goles de Sergio Cunningham y Jair Jatuy le dieron una importante victoria al UMECIT FC por marcador de 2-0 sobre el Atlético Nacional, en un duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la LPF TIGO.
UMECIT FC escala en la Conferencia Este de la LPF
Con esta victoria, los dirigidos por Julio Infante escalaron a la segunda posición de la Conferencia Este con 10 unidades y la Policía baja a la última posición en el Oeste con 3 puntos.
El próximo duelo de UMECIT será el viernes 5 de septiembre ante el San Francisco (8:30 p.m). Por su parte, el DAU chocará con el Árabe Unido el sábado 6 de septiembre (8:15 p.m).