Plaza Amador buscará igualar en título al San Francisco, pero Alianza FC quiere su segunda estrella

Plaza Amador y Alianza FC, dos clubes de la Conferencia Este del fútbol panameño, disputarán este sábado con pronóstico reservado el título del torneo Clausura panameño de la LPF.

Ambos finalistas fueron los equipos más destacados en la fase regular. Plaza Amador dominó la conferencia de principio a fin y Alianza flotó entre la segunda y la cuarta posición.

El partido, conocido como el 'Clásico viejo', se jugará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez a partir de las 6:00 pm.

Duelo en el banquillo de Plaza Amador y Alianza FC

En el plano estratégico también habrá un enfrentamiento atractivo: el panameño Mario Méndez contra el colombiano Jair Palacios.

El entrenador colombiano acumula dos de experiencia en la primera división panameña y tres títulos con Alianza, Árabe Unido de Colón y Plaza Amador.

El panameño Méndez debutó en primera división en la temporada 2023-2024 con Plaza Amador y ya suma un campeonato como entrenador. Como jugador, obtuvo tres títulos con Tauro.

Plaza Amador buscará conquistar su noveno título en el fútbol panameño. Los Leones jugarán su cuarta final consecutiva, una marca sin antecedente en el país, aunque solo han conseguido coronarse una vez en ese periodo.

Una victoria permitiría a Plaza Amador igualar a San Francisco, con 9 títulos en el palmarés del fútbol profesional panameño. Tauro lidera con 17, seguido por Árabe Unido de Colón con 15.

Alianza busca su segundo campeonato tras el conquistado en 2022.

Como rivales directos en la Conferencia Este, Plaza Amador y Alianza dividieron victorias en sus dos enfrentamientos del año.

En la cuarta Plaza Amador ganó por 3-2. Y en el partido de la fecha 14, Alianza se impuso por 0-1.

La final pondrá frente a frente a dos de los delanteros más efectivos del torneo.

Por Plaza Amador, la principal carta ofensiva es Jorlian Sánchez, quien suma 12 goles en el semestre y fue uno de los anotadores en la victoria por 3-2 sobre Alianza.

El colombiano Jhon Jairo Alvarado, con 9 goles, es la figura de Alianza.

