Ronaldo Córdoba sueña con jugar en el extranjero

Regreso al Herrera FC

"Esta es mi casa, el equipo que me dio la oportunidad de volver al fútbol. Creo que en su momento ninguno estuvo de acuerdo pero en el momento de lo que pasó lo que pasó con el Tauro, la primera llamada que recibí fue la de Eliezer y no lo pensé dos veces, es mi casa, fue el equipo que me abrió la puerta y es donde me siento bien. Estoy acá, empezamos con un lindo partido y con una noche mágica para mi y nunca voy a olvidar", expresó Ronaldo Córdoba, sobre su vuelta al Herrera FC.