UMECIT FC vs SD Atlético Nacional: Fecha, hora y dónde ver J6 de la LPF

En un emocionante duelo interconferencia de la jornada 6, el UMECIT FC enfrentará al SD Atlético Nacional en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

El conjunto de la Policía viene de empatarle al CAI en un partidazo que terminó 3-3, en la fecha 5. Por su parte, el UMECIT FC cayó frente a Alianza por marcador de 2-0 y buscará volver a la victoria para escalar posiciones en la Conferencia Este.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse