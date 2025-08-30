LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  30 de agosto de 2025 - 09:39

UMECIT FC vs SD Atlético Nacional: Fecha, hora y dónde ver J6 de la LPF

El Umecit FC recibirá al Atlético Nacional en la jornada 6 del Torneo Clausura 2025 de la LPF TIGO.

UMECIT FC vs SD Atlético Nacional: Fecha

UMECIT FC vs SD Atlético Nacional: Fecha, hora y dónde ver J6 de la LPF

En un emocionante duelo interconferencia de la jornada 6, el UMECIT FC enfrentará al SD Atlético Nacional en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

El conjunto de la Policía viene de empatarle al CAI en un partidazo que terminó 3-3, en la fecha 5. Por su parte, el UMECIT FC cayó frente a Alianza por marcador de 2-0 y buscará volver a la victoria para escalar posiciones en la Conferencia Este.

Los dirigidos por Julio Infante marchan terceros en el Este con 7 puntos y los comandados por Gustavo Ávila son penúltimos en el Oeste con 3 puntos.

UMECIT FC VS ATLÉTICO NACIONAL: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J6 CLAUSURA 2025 LPF

  • Fecha: Domingo, 31 de agosto de 2025
  • Hora: 6:15 p.m.
  • Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
  • Dónde ver: En vivo por RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Partidos para la Jornada 6 del Clausura 2025

LPF: Plantillas de Nacionales y Extranjeros para el Juego de las Estrellas - Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias