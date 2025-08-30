UMECIT FC vs SD Atlético Nacional: Fecha, hora y dónde ver J6 de la LPF

En un emocionante duelo interconferencia de la jornada 6, el UMECIT FC enfrentará al SD Atlético Nacional en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Los dirigidos por Julio Infante marchan terceros en el Este con 7 puntos y los comandados por Gustavo Ávila son penúltimos en el Oeste con 3 puntos.
UMECIT FC VS ATLÉTICO NACIONAL: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J6 CLAUSURA 2025 LPF
- Fecha: Domingo, 31 de agosto de 2025
- Hora: 6:15 p.m.
- Lugar: Estadio Agustín "Muquita" Sánchez
- Dónde ver: En vivo por RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes