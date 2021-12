Adalberto Carrasquilla: "No me siento el jugador más importante"

"Con la selección me voy muy contento, hemos sacado muy buenos puntos y nos hemos colocado en una posición donde podemos pelear por los puestos principales y ese era el objetivo, estar metidos en la pelea hasta lo último. Estoy de vacaciones pero me seguiré entrenando con la selección y en cuanto no tenga entrenamientos acá estaré entrenando personalizado", comentó el volante de 23 años, quien agregó que en los trabajos en el Rommel Fernández con jugadores de la liga local, "trato de respaldarlos, en un mal pase o lo que sea, siempre los animo, Sé que sienten la presión de hacer las cosas bien y solo trato de apoyarlos en lo que necesiten. Yo hace unos años estaba en esa posición".

Adalberto Carrasquilla se ha convertido en un jugador indispensable en el esquema de Thomas Christiansen siendo titular en nueve de los diez partidos que disputó en el 2021 con la selección de Panamá por las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, además de los tres partidos jugados en la Copa Oro 2021, sin embargo, él no se siente el "jugador más importante" y asume cada elogio con mucha madurez.

"Algunos compañeros ven los partidos y me felicitan, pero la verdad que los comentarios y eso los veo con una madurez diferente, yo no me siento el jugador más importante de la selección, hay otros jugadores como Godoy, Quintero, Bárcenas. Yo solo trato de dar lo mejor de mí para hacerlos ver bien a ellos y que ellos que me hagan ver bien a mí. Tengo la mentalidad de que el grupo es mejor, de que debo estar partido tras partido bien para que ellos tengan su mejor desempeño y a la vez yo hacer mi juego y también dar un buen desempeño", manifestó.

Salida del Cartagena y llegada al Houston Dynamo

Adalberto Carrasquilla fichó por el Houston Dynamo de la MLS en agosto del presente año, buscando recuperar la regularidad que ya no estaba teniendo con el Cartagena de la segunda división de España.

"No terminé jugando mucho el segundo año, y la plaza de extranjeros era solo para dos, así que yo tenía que salir sí o sí del Cartagena cedido. Luego que terminé la Copa Oro, el mercado de Europa apenas estaba iniciando y no quería quedarme tanto tiempo parado y ya se aproximaba la fecha FIFA también. Hablé mucho con Carles (su agente) y con mis padres. La MLS está creciendo en esta zona, está entre las dos mejores ligas de esta zona", contó 'Coco'.

El Dynamo despidió al técnico Tab Ramos luego de que el equipo terminara en la última posición de la Conferencia Oeste. Sobre esto, el exjugador taurino señaló que "con el entrenador que venga voy a dar lo mejor de mí, voy a tratar de prepararme para arrancar una buena temporada ya que ahora es que vienen las fechas importantes con la selección y quiero estar preparado de la mejor manera. Todavía me quedan 6 meses con el Houston y a ver qué me espera a mitad de año".

Rumores de interés de equipos grandes de España

Sobre los rumores del interés de equipos como Sevilla o Real Madrid para ficharlo, Adalberto Carrasquilla dijo que no estaba seguro.

"Habían otros equipos también interesados que me estaban haciendo visorias, pero el mercado de España es muy competitivo, para ficharte grandes equipos lo piensan por meses y hasta por años. Nunca me tocaron ese tema, puede ser que sí, puede ser que no, pero sí es cierto que habían muchos equipos interesados. No terminé jugando a final de temporada y el interés disminuye".

Cariño especial por el Cartagena

A pesar de que no terminó disputando muchos minutos en la última temporada de LaLiga SmartBank luego de ser una de las principales figuras del equipo albinegro en su ascenso de tercera a segunda división, Carrasquilla le guarda mucho agradecimiento al club español.

"Del Cartagena siempre estaré pendiente ya que fue el equipo que me dio la confianza y también dejé muchas amistades ahí, muchos compañeros que de verdad me quisieron ayudar, que siempre me apoyaron. Independientemente de lo que pasó, siempre estaré agradecido", indicó.

Finalmente, Adalberto Carrasquilla comentó que esperará a que inicie la pretemporada de Tauro luego de cerrar este año, para trabajar con ellos mientras no esté con la selección y también familiarizarse con otros jugadores, además de sus entrenamientos personalizados.