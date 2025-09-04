Aníbal Godoy: "Nadie quiere fallar, lastimosamente es así, son cosas del fútbol"

El capitán de la selección de Panamá Aníbal Godoy habló en zona mixta luego de un complicado partido en Paramaribo, que terminó en un empate sin goles en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.

Godoy, mediocampista de 35 años de edad tiene claro que de aquí en adelante hay que ganar, en este camino a la cita mundialista 2026.

Aníbal Godoy, las palabras del capitán

"Hicimos todo para sacar la victoria, como lo dije, fuera preocupante si no creamos oportunidades y creamos muchas, lastimosamente así es el fútbol, ellos vinieron hacer su partido, no hay excusa, esta eliminatoria es así queríamos los 3 puntos, pero al final este punto va a ser muy valioso al final de la eliminatoria", destacó.

"Nadie quiere fallar, todos quieren meterla, lastimosamente esto es así, pregúntale a los compañeros quien quiere fallar, todos queremos meter el gol, pero son cosas del fútbol, hay que ganar, liquidar en Panamá. Vamos a tratar de mejorar lo que hay que mejorar dentro del vídeo y a esperar el partido de Guatemala a esperar como salen y hacer nuestro trabajo en Panamá", finalizó.