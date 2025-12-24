Aníbal Godoy y otros futbolistas llevaron alegría y sonrisas en navidad

Aníbal Godoy , capitán de la Selección de Panamá, estuvo en la Ciudad de la Salud junto a otro seleccionado nacional, Luis Mejía y también Gabriel Torres, quien por muchos años representó al onceno canalero.

En las postales compartidas por el jugador del San Diego FC de la MLS, se veía la alegría de los pacientes más pequeños disfrutando de su presencia junto al personal médico, donde dieron regalos y autógrafos en camisetas y balones de fútbol.

¡Enorme gesto! Aníbal Godoy, Luis Mejía y Gabriel Torres llevaron sonrisas y regalos al personal médico y pacientes en la ciudad de la Salud. #FutbolRPC @AFUTPA pic.twitter.com/ozxfyB4UvB

Marta Cox dando a los más necesitados

La capitana de Panamá Femenina y jugadora del Fenerbahçe de la Superliga Femenina de Turquía, estuvo en el Instituto Oncológico Nacional regalando comida, dejando claro que en esta época de compartir lo importante es dar al prójimo que más lo necesita.

Las acciones positivas de nuestros jugadores y jugadoras que militan en el plano internacional, demuestran su grandeza y humildad fuera de los terrenos de juegos cuando se encuentran en su país natal, donde iniciaron sus carreras futbolísticas.