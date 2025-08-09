Campeonato de Niños Sub-15: Panamá perdió en semifinales ante Estados Unidos

Tras el empate 2-2 en el tiempo regular, la selección de Panamá cayó en penales 6-5 ante Estados Unidos en la segunda semifinal de la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15 de CONCACAF, que se disputa en Alajuela, Costa Rica.

En la primera parte, el equipo panameño sorprendió a los gringos con una anotación al minuto 1'. Jasio Jordán con asistencia de Steven Moreno, definió sutilmente en una jugada que inició por banda derecha.

¡FINAL DEL PARTIDO ! Nuestra #PanamáSub15 jugará por el tercer lugar del Campeonato de niños Sub15 de CONCACAF , tras caer en los penales ante Estados Unidos. ¡Gran trabajo chicos ! Nuestros goleadores: Jasio Jordán y Mauro Ortega. #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/Q3GClnn29A

Los estadounidenses le dieron vuelta rápidamente al marcador con un doblete de Niccole Vafiades, jugador del New York City.

Al finalizar el primer tiempo, Mauro Ortega de cabeza puso el empate 2-2 en el marcador, luego de un gran pase de Alexander Tull.

Ahora, el onceno nacional jugará este domingo frente a Costa Rica por el tercer lugar (10:00 am).

Resultados de Panamá en el Campeonato de Niños Sub-15

Los canaleros finalizaron segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1.