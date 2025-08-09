Campeonato de Niños Sub-15 Marea Roja -  9 de agosto de 2025 - 13:58

Campeonato de Niños Sub-15: Panamá perdió en semifinales ante Estados Unidos

Panamá y Estados Unidos se vieron las caras en la semifinal del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF.

Campeonato de Niños Sub-15: Panamá perdió en semifinales ante Estados Unidos

Campeonato de Niños Sub-15: Panamá perdió en semifinales ante Estados Unidos

FOTO: FPF

Tras el empate 2-2 en el tiempo regular, la selección de Panamá cayó en penales 6-5 ante Estados Unidos en la segunda semifinal de la Liga A del Campeonato de Niños Sub-15 de CONCACAF, que se disputa en Alajuela, Costa Rica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1954253481612566808&partner=&hide_thread=false

En la primera parte, el equipo panameño sorprendió a los gringos con una anotación al minuto 1'. Jasio Jordán con asistencia de Steven Moreno, definió sutilmente en una jugada que inició por banda derecha.

Los estadounidenses le dieron vuelta rápidamente al marcador con un doblete de Niccole Vafiades, jugador del New York City.

Al finalizar el primer tiempo, Mauro Ortega de cabeza puso el empate 2-2 en el marcador, luego de un gran pase de Alexander Tull.

Ahora, el onceno nacional jugará este domingo frente a Costa Rica por el tercer lugar (10:00 am).

Resultados de Panamá en el Campeonato de Niños Sub-15

Los canaleros finalizaron segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1.

  • Panamá 1-2 Honduras
  • Panamá 4-2 El Salvador
  • Nicaragua 0-4 Panamá
  • México 2-3 Panamá
  • Panamá 2-2 Estados Unidos (5-6 en penales)
En esta nota:
Seguir leyendo

Campeonato de Niños Sub-15: Así perdió Panamá ante Estados Unidos en los penales

Panamá vs Estados Unidos: Fecha, hora y dónde ver Semifinal del Campeonato de Niños Sub-15

Campeonato de Niños Sub-15: Partidos para hoy sábado 9 de agosto

Recomendadas

Últimas noticias